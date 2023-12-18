Когда наступит День святого Николая в 2023 году, что нельзя делать в праздник Марина ОнегинаСкоро наступит один из важнейших праздников в православной церкви – День Святого Николая, который является началом рождественско-новогодних празднований.
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