Глава МО Британии Хили: жизненный цикл технологий Украины составляет два месяца

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что жизненный цикл новых военных технологий, используемых Киевом, составляет лишь первые два месяца, пока российское военные не найдут способ противостоять им, по словам главы британского МО, он узнал об этом во время визита на Украину.
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