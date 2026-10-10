Дикиджи сообщил о боли в ноге после победы на турнире в Казахстане

Российский фигурист Владислав Дикиджи высказался о боли в ноге после победы на турнире в Алма-Ате. «Что ощущаю? Понятное дело, я рад, немного нога побаливает, не понимаю отчего.
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