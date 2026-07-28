Невский проспект обретает исторический облик

В Петербурге завершился капитальный ремонт фасада дома 126/2, литера Б, на Невском проспекте. Это здание 1846 года постройки стало одним из финальных в двухлетней программе реставрации фасадов центральной улицы Северной столицы.
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