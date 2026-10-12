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Царьград

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Студенты из Костаная создали ИИ для диагностики болезней растений

Студенты из Костаная создали ИИ для диагностики болезней растений

Студенты Baitursynuly University Данил Руш и Жангир Сатмырза разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая по снимкам с полей и дронов распознаёт болезни растений и предлагает варианты лечения с подбором препаратов.

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