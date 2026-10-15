Каждый год миллионы российских водителей получают налоговые уведомления, и каждый раз возникает один и тот же вопрос: а точно ли сумма рассчитана правильно? Особенно остро эта тема звучит для людей старшего возраста, которые уже вышли на заслуженный отдых и внимательно относятся к каждому расходу.
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