В СБУ заявили, что кибератака почти полностью уничтожила "Киевстар"

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens Практически все, в том числе тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате мощной хакерской атаки на украинского оператора связи "Киевстар", заявил в беседе с информационным агентством Reuters начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии