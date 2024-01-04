В СБУ заявили, что кибератака почти полностью уничтожила "Киевстар"

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens Практически все, в том числе тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате мощной хакерской атаки на украинского оператора связи "Киевстар", заявил в беседе с информационным агентством Reuters начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.