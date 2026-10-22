Ямальское правительство утвердило величину прожиточного минимума на следующий год: на душу населения она составит 27 711 рублей.
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