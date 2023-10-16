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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров о 2:2: «Кения – это дровища, а игроки России ходили по полю. Кошмар. Лешка Миранчук сидит на лавке в Италии, он с Кенией не может играть»

Быстров о 2:2: «Кения – это дровища, а игроки России ходили по полю. Кошмар. Лешка Миранчук сидит на лавке в Италии, он с Кенией не может играть»

– Рассказывают о матче: спаслись. От кого спаслись-то? Вы понимаете, что сборная Кении сегодня – это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт, но футболисты они плохие.

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