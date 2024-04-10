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Аргументы недели

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Медведчук: Зеленский выбрал собственную славу и приговором украинскому народу

Медведчук: Зеленский выбрал собственную славу и приговором украинскому народу

Украинский лидер Владимир Зеленский выбрал собственную славу на Западе, предав интересы государства. Соответствующую точку зрения выразил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

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