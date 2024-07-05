Собянин: в Москве будет построено еще 14 новых путепроводов через ж/д пути

В настоящее время в Москве ведутся работы по проектированию, реконструкции и строительству 14 путепроводов через железнодорожные пути, сообщается в видеоролике, опубликованном мэром столицы Сергеем Собяниным в его блоге.
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