"Талибан" наш. Россия исключила талибов из списка террористов

Талибы в Россию не едут. Не мутите воду. А вот их враги таджики валом прут в Россию.

Олег Шабалин

Ты прав,к нам едут генетические ублюдки, которые у себя дома нах никому не спёрлись.А у нас они как по волшебству превращаются... превращаются в незаменимых специалистов,бляха-моха.