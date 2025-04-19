Верховный Суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о приостановлении действия запрета на деятельность движения "Талибан".
"Талибан" наш. Россия исключила талибов из списка террористов
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Талибы в Россию не едут. Не мутите воду. А вот их враги таджики валом прут в Россию.
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15 час.
Олег Шабалин
Ты прав,к нам едут генетические ублюдки, которые у себя дома нах никому не спёрлись.А у нас они как по волшебству превращаются... превращаются в незаменимых специалистов,бляха-моха.
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9 час.
людмила михайлик
Все бесурмане враги, дружить с ними нельзя
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5 час.
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