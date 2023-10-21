Горемыкин наградил участников СВО и встретился с женами военнослужащих в Самаре

Заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с проходящими лечение в 426 военном госпитале в Самаре бойцами - участниками специальной военной операции и вручил им государственные и ведомственные награды.
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