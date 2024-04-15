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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Штутгарт (WTA). 1-й круг. Шнайдер сыграет с Бадосой, Кудерметова – с Крейчиковой

Вероника Кудерметова встретится с Барборой Крейчиковой. Сетка здесь. Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия 15 – 21 апреля 2023 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Крытые корты, грунт Первый круг Диана Шнайдер (Россия)  Паула Бадоса (Испания) Дата проведения 15 апреля, 19.

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