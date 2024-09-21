Ночная атака: средства ПВО перехватили более 100 дронов ВСУ

В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БпЛА самолетного типа.
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