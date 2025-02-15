Семь иностранцев, нарушивших закон, депортированы из России

Пять из них — уроженцы стран Средней Азии, которые ранее отбывали наказание в исправительных колониях Рязанской области за кражи, незаконный сбыт наркотиков и преступления сексуального характера против несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии