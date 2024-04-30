Айнур Курманов. В Армении развиваются драматические события, связанные с передачей четырёх сёл в Тавушской области Азербайджану, когда не согласившиеся местные жители перешли к перекрытию трассы, ведущей в Грузию.
Убрав российских пограничников, Пашинян сдал исконную Армению
Комментарии
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tsan tsan
Поздно пить "Джермук" , армяне ! Русофобия и жажда халявных кружевных трусов привела вас к тому, что вы ДВАЖДЫ избрали во власть соросёнка Пашиняна, а он при вашей поддержке запустил процесс ликвидации Армении как суверенного государства. Не понимаю только , почему власти России до сих пор сохраняют безвизовый режим с Арменией.
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Показали толпу армян, которые размахивали армянскими флагами и орали, что российское побережье Кавказа и Абхазия входят в состав Великой Армении!
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39 мин.
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