tsan tsan

Поздно пить "Джермук" , армяне ! Русофобия и жажда халявных кружевных трусов привела вас к тому, что вы ДВАЖДЫ избрали во власть соросёнка Пашиняна, а он при вашей поддержке запустил процесс ликвидации Армении как суверенного государства. Не понимаю только , почему власти России до сих пор сохраняют безвизовый режим с Арменией.