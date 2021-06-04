Происшествия

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В Приморском крае окончено расследование уголовного дела о серии мошенничеств с ущербом в 500 тыс. рублей

Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жительниц, обвиняемых в мошенничествах.

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