Ужасающие картинки глумлений над поверженными, не трогали тонкие струны его души - лишь одно взбесило Кедми - позиция Путина, осудившего Израиль...

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Павел Гончаров
У каждого своё мнение и не пытайтесь навязать своё, а то что сказал Кедми, спорный вопрос, просто много людей не знают мусульман, это воины и для них все не верные, только они правоверные и по другому быть не может, сколько бы сними дружили или не дружили
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