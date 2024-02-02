Ужасающие картинки глумлений над поверженными, не трогали тонкие струны его души - лишь одно взбесило Кедми - позиция Путина, осудившего Израиль...

У каждого своё мнение и не пытайтесь навязать своё, а то что сказал Кедми, спорный вопрос, просто много людей не знают мусульман, это воины и для них все не верные, только они правоверные и по другому быть не может, сколько бы сними дружили или не дружили

ИК

Иосиф Калинин

Вот, только не надо сразу аппелировать к "простым гражданам"! "Простые граждане" - это не какая то однородная масса. Это Вы, это я, это тысячи других людей... И у каждого свое мнение. Почему евреи ушли со своих земель я уже написал: потому что их выдавили арабы! Если Вам нужны подробности - почитайте, это открытая информация. И "понадобились эти земли" не сейчас. Они им всегда были нужны. А вот аннексировать их они смогли, действительно, совсем недавно по историческим меркам.