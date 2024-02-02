Politiki.net Израильский политолог Яков Кедми, о "катастрофе ожидающей Путина" Политолог Яков Кедми в прошлом большой друг и частный гость ведущего передач Соловьева, годами не вылезал с экранов наших телевизоров.
Ужасающие картинки глумлений над поверженными, не трогали тонкие струны его души - лишь одно взбесило Кедми - позиция Путина, осудившего Израиль...
Комментарии
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Павел Гончаров
У каждого своё мнение и не пытайтесь навязать своё, а то что сказал Кедми, спорный вопрос, просто много людей не знают мусульман, это воины и для них все не верные, только они правоверные и по другому быть не может, сколько бы сними дружили или не дружили
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7 час.
галимов
ТУТ НЕ ПРИХОДИТСЯ УДИВЛЯТЬСЯ ОТНОШЕНИЮ ГИТЛЕРА ЕВРЕЯМ...СЛИШКОМ НАГЛЫМИ СТАЛИ ЕВРЕИ...!
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6 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вот, только не надо сразу аппелировать к "простым гражданам"! "Простые граждане" - это не какая то однородная масса. Это Вы, это я, это тысячи других людей... И у каждого свое мнение. Почему евреи ушли со своих земель я уже написал: потому что их выдавили арабы! Если Вам нужны подробности - почитайте, это открытая информация. И "понадобились эти земли" не сейчас. Они им всегда были нужны. А вот аннексировать их они смогли, действительно, совсем недавно по историческим меркам.
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2 час.
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