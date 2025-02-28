💊 По данным Волгоградстата 48% населения Волгоградской области с высокой и удовлетворительной приверженностью здорового образа жизни.
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💊 По данным Волгоградстата 48% населения Волгоградской области с высокой и удовлетворительной приверженностью здорового образа жизни.