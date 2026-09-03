Власти Финляндии решили оставить границу с Россией закрытой до 2028 года Кабинет министров Финляндии выступил с инициативой продлить дейст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Западные посольст...
- Западные посольст...
- T Зеленский пригроз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым