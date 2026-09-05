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Нихат о Батракове против «Истанбула»: «Не увидим дриблинга в стиле Роналдиньо или Неймара, но он знает, куда отдать пас еще до того, как получит мяч. Алексей ориентируется в пространстве»

Бывший нападающий сборной Турции Нихат Кахведжи прокомментировал игру полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в матче чемпионата Турции против « Истанбула » (3:2).

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