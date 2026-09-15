Патриарх Кирилл призвал мужей отговаривать женщин от абортов

Во время выступления в Московской городской Думе патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что мужчине следует отговаривать супругу от абортов.
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