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Якубовский призвал граждан не выбрасывать после оплаты старые квитанции за ЖКУ

Якубовский призвал граждан не выбрасывать после оплаты старые квитанции за ЖКУ

Член Комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия») призвал граждан не выбрасывать после оплаты старые квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

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