Начну сразу с главной мысли. Недавно священник Андрей Ткачёв, характеризуя нашу ситуацию в культурной среде, сказал: Духовная оккупация.
Мне одному кажется, что когда я смотрю Первый канал, то перестаю понимать русский язык
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
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6 час.
вд
валерий двойнишников
Сколько говна ты ешь на завтрак, что бы потом целый день оно из тебя лезло?
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5 час.
Наталия
Очень многие слова и выражения пришли в молодежный жаргон из лексикона айтишников, самодовольных представителей самой модной и востребованной на данный момент профессии, а они, в основной массе, абсолютно специфические индивидуумы, козыряющие своей значимостью.. Молодежь пытается им подражать, чтобы хоть в чем-то стать похожими на этих корифеев.
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2 час.
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