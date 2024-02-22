Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 815 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    Веселье в Красном...
  • Наталия
    Очень многие слова и выражения пришли в молодежный жаргон из лексикона айтишников, самодовольных представителей самой...Мне одному кажетс...
  • Александр Каблучко
    Не нужно их уничтожать. Эти пидарасо/лесби/33 полов сами себя уничтожат. Против природы не попрешь, природа попрет пр...Переговоров с НАТ...

Мне одному кажется, что когда я смотрю Первый канал, то перестаю понимать русский язык

Мне одному кажется, что когда я смотрю Первый канал, то перестаю понимать русский язык

  Начну сразу с главной мысли. Недавно священник Андрей Ткачёв, характеризуя нашу ситуацию в культурной среде, сказал: Духовная оккупация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Василий Топчий
👍🤝
Ответить
6 час.
вд
валерий двойнишников
Сколько говна ты ешь на завтрак, что бы потом целый день оно из тебя лезло?
Ответить
5 час.
Наталия
Очень многие слова и выражения пришли в молодежный жаргон из лексикона айтишников, самодовольных представителей самой модной и востребованной на данный момент профессии, а они, в  основной массе, абсолютно специфические индивидуумы, козыряющие своей значимостью.. Молодежь пытается  им подражать, чтобы хоть в чем-то стать похожими на этих корифеев.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх