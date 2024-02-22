Мне одному кажется, что когда я смотрю Первый канал, то перестаю понимать русский язык

Сколько говна ты ешь на завтрак, что бы потом целый день оно из тебя лезло?

Наталия

Очень многие слова и выражения пришли в молодежный жаргон из лексикона айтишников, самодовольных представителей самой модной и востребованной на данный момент профессии, а они, в основной массе, абсолютно специфические индивидуумы, козыряющие своей значимостью.. Молодежь пытается им подражать, чтобы хоть в чем-то стать похожими на этих корифеев.