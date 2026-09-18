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Китай показал редкие кадры учений танков Type 99B

Китай показал редкие кадры учений танков Type 99B

Китай показал редкие кадры учений танков Type 99B / © CCTV News Китайский военный эксперт заявил, что опубликованные кадры свидетельствуют о поступлении танков на вооружение бронетанковых подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и достижении ими необходимого уровня боеготовности.

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