Китай показал редкие кадры учений танков Type 99B / © CCTV News Китайский военный эксперт заявил, что опубликованные кадры свидетельствуют о поступлении танков на вооружение бронетанковых подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и достижении ими необходимого уровня боеготовности.
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