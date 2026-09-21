Марин Ле Пен обвинила Путина в «ущемлении интересов» Франции

Лидеры французской партии "Народное объединение" чересчур эмоционально отреагировали на указ президента России по акциям компаний "Ашан" и "Nestle".
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Еще и Ле Пен натравили на Россию. Что им мешает убрать санкции, разморозить наши активы. Теперь пусть их активы принесут нам пользу, когда все вернут, вернуть не долго, сохранить их активы, в любом случае, нужно.
Если французские компании в России не перевели на "временное управление" до сих пор, значит пытались найти возможность договорится с их хозяевами, видимо не получилось. Возможен вариант продажи.
А Марин Ле Пен в преддверии выборов не могла выступить с другим заявлением, это понятно. Нам налаживать отношения с европейцами будет трудно в ближайшее время и бизнес должен к этому привыкнуть.
А почему вообще это не сделали раньше? столько лет они собирали деньги в России
Обойдемся без «Ашана»- пора прекращать эти игры в бирюльки с врагами. Они нам санкции, а мы все условия для обогащения. Не жирно ли? Каков привет- таков ответ. Пусть Трамп и вся Америка « закупается» в Ашанах- не велико горе.
Иш как "запела".............
Ещё один прыщ прорвало.
мне по самое кхм я не посещаю их-ни ашан ни лента окей и пр.кхм
Блин, как надоели их гавки, себя не видят, других обвиняют... Слабые на голову люди у власти в Европе)))
Чисто ШАРЛЕМАНЬ . СС. Потомки охраны гитлера.
временное управление это не национализация...