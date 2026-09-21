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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Марин Ле Пен обвинила Путина в «ущемлении интересов» Франции

Марин Ле Пен обвинила Путина в «ущемлении интересов» Франции

Лидеры французской партии "Народное объединение" чересчур эмоционально отреагировали на указ президента России по акциям компаний "Ашан" и "Nestle".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Светлана Петрова
Светлана Петрова

Еще и Ле Пен натравили на Россию. Что им мешает убрать санкции, разморозить наши активы. Теперь пусть их активы принесут нам пользу, когда все вернут, вернуть не долго,  сохранить их активы, в любом случае, нужно.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Если французские компании в России не перевели на "временное управление" до сих пор, значит пытались найти возможность договорится с их хозяевами, видимо не получилось. Возможен вариант продажи.
А Марин Ле Пен в преддверии выборов не могла выступить с другим заявлением, это понятно. Нам налаживать отношения с европейцами будет трудно в ближайшее время и бизнес должен к этому привыкнуть.

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Обойдемся без «Ашана»- пора прекращать эти игры в бирюльки с врагами. Они нам санкции, а мы все условия для обогащения. Не жирно ли? Каков привет- таков ответ. Пусть Трамп и вся Америка « закупается» в Ашанах- не велико горе.