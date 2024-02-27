«Я давно в этом бизнесе». Пашинский рассказал, как навариться на продаже продукции для ВСУ, и обматерил народ Украины

В соцсетях распространяется аудиозапись, якобы сделанная Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) при прослушивании бывшего народного депутата Сергея Пашинского, на которой он обсуждает, как нужно зарабатывать, завышая вдвое стоимость продукции для ВСУшников.