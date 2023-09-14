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"Зеленский-каннибал" появился в Берлине на стене одного из домов: Полиция ищет автора мурала

"Зеленский-каннибал" появился в Берлине на стене одного из домов: Полиция ищет автора мурала

Мурал , ярко отражающий кровожадность киевского режима, обеспокоил власти столицы Германии.Полиция Берлина разыскивает художников, которые нарисовали на стене одного из жилых домов мурал, на котором изображён президент Украины Владимир Зеленский.

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