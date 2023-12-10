Песков: партнерство РФ с ОАЭ и Саудовской Аравией сейчас не может быть публичным

Экономическое партнерство Москвы с такими государствами Ближнего Востока, как ОАЭ и Саудовская Аравия, на текущий момент не способно быть в полной мере публичным из-за большого числа государств-недоброжелателей.
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