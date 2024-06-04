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Запрещенный в России «Талибан» – из террористов в партнеры

Запрещенный в России «Талибан» – из террористов в партнеры

Здоровый прагматизм«Враг моего врага мой друг» – руководствуясь этим принципом, запрещенных в России талибов необходимо было признать в качестве официальной власти в Афганистане сразу после того, как оттуда сбежали американцы.

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