Новые обвинения скандальному блогеру Эндрю Тейту оказались тяжелее прежних

Румынский суд постановил поместить интернет-знаменитость Эндрю Тейта под домашний арест. Решение было принято после того, как Тейт и еще пять человек были задержаны в рамках расследования по делу о торговле людьми и сексуальной эксплуатации, сообщает Reuters.
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