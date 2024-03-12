Станислав Воскресенский: экономика и предпринимательство – основа жизни в малых городах От успеха предпринимателей зависит успех и качество жизни в наших малых городах, подчеркнул губернатор на 2-м областном форуме «Бизнес в малых городах» в Кинешме.