Станислав Воскресенский: экономика и предпринимательство – основа жизни в малых городах От успеха предпринимателей зависит успех и качество жизни в наших малых городах, подчеркнул губернатор на 2-м областном форуме «Бизнес в малых городах» в Кинешме.
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