Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сотни изнасилованных, убитых и расчлененных русских детей. ЦЕНА ПРИСУТСТВИЯ В РОССИИ ТАДЖИКОВ

Сотни изнасилованных, убитых и расчлененных русских детей. ЦЕНА ПРИСУТСТВИЯ В РОССИИ ТАДЖИКОВ

Откровения главного охотника на маньяков: Простая процедура, которая спасет сотни детей от мигрантов-преступников В рамках недавнего совещания с сотрудниками МВД, социологами и чиновниками в петербургской Академии Следственного комитета выступил главный охотник на маньяков в нашей стране – полковник полиции в отставке Алексей Родин.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Знает, конечно, об этом и Бастрыкин,   и Белоусов (потому и взялись за это... Дальше терпеть невозможно). Только нам не говорят. ( так  два-три случая упомянут и всё)... А на самом деле - АЗИАТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В РОССИИ, подогреваемый дебильными учебниками дебильных авторов олигофрениками министрами образования... ЭТО ЗВЕРЬЕ И ЕДЕТ СЮДА С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ...
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15 час.
radiofree
Бла,бла,бла,надо,надо,надо,одни слова.
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14 час.
TF
Tatyana Fedotova
Это должно было делаться сразу, как только появилась эта возможность. Всех, кто приезжает в Россию занести в общесоюзную базу ДНК.  Никаких жён и детей мигрантов не должно быть. Только легальная трудовая миграция. Точно также всех представителей диаспор особо борзых. Цыган например. Как они живут? Не работают. Или наркоторговля теперь у нас работой считается? Как и ворожба, гадание? Так? Диаспоры это ОПГ. И у каждой ОПГ есть крыша в коридорах власти. Поэтому порядка не будет, пока крыши не снесут.
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13 час.

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