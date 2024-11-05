Сотни изнасилованных, убитых и расчлененных русских детей. ЦЕНА ПРИСУТСТВИЯ В РОССИИ ТАДЖИКОВ

Знает, конечно, об этом и Бастрыкин, и Белоусов (потому и взялись за это... Дальше терпеть невозможно). Только нам не говорят. ( так два-три случая упомянут и всё)... А на самом деле - АЗИАТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В РОССИИ, подогреваемый дебильными учебниками дебильных авторов олигофрениками министрами образования... ЭТО ЗВЕРЬЕ И ЕДЕТ СЮДА С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ...

TF

Tatyana Fedotova

Это должно было делаться сразу, как только появилась эта возможность. Всех, кто приезжает в Россию занести в общесоюзную базу ДНК. Никаких жён и детей мигрантов не должно быть. Только легальная трудовая миграция. Точно также всех представителей диаспор особо борзых. Цыган например. Как они живут? Не работают. Или наркоторговля теперь у нас работой считается? Как и ворожба, гадание? Так? Диаспоры это ОПГ. И у каждой ОПГ есть крыша в коридорах власти. Поэтому порядка не будет, пока крыши не снесут.