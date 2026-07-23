🎂Участник Великой Отечественной войны Закачурин Иван Петрович отмечает вековой юбилей! 👏 Иван Петрович родился 23 июля 1926 г.
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🎂Участник Великой Отечественной войны Закачурин Иван Петрович отмечает вековой юбилей! 👏 Иван Петрович родился 23 июля 1926 г.
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