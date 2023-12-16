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"Мы столкнулись с проблемой мигрантов". РПЦ встала на защиту коренных жителей России

"Мы столкнулись с проблемой мигрантов". РПЦ встала на защиту коренных жителей России

"Мы столкнулись с проблемой мигрантов". РПЦ встала на защиту коренных жителей России Русская Православная Церковь продолжает актуализировать в общественном дискурсе тему замещающей миграции.

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