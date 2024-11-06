В Соединенных Штатах идет подсчет голосов избирателей, которые выбирали нового президента страны. В этот момент с перевесом лидирует республиканец Дональд Трамп.
Канделаки посоветовала «быть Трампом по жизни», чтобы переигрывать врагов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
"Канделаки определила «Трампизм», как состояние, при котором человек готов защищать свои ценности ради достижения целей." Уважаю Тину, но превозносить пример " трампизма" для людей, которые стремятся честно , через тяжелые барьеры обстоятельств достигать своих надежд и целей - это отстой... Могла сравнить силу духа и стальную волю к победе любого призера спортсмена ! Гитлер тоже до 41 года пер через ВСЕХ политиков мира... Вот и этот такой же... Фи, Тина.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии