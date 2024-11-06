Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Канделаки посоветовала «быть Трампом по жизни», чтобы переигрывать врагов

Канделаки посоветовала «быть Трампом по жизни», чтобы переигрывать врагов

В Соединенных Штатах идет подсчет голосов избирателей, которые выбирали нового президента страны. В этот момент с перевесом лидирует республиканец Дональд Трамп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
&quot;Канделаки определила «Трампизм», как состояние, при котором человек готов защищать свои ценности ради достижения целей.&quot;  Уважаю Тину, но превозносить пример &quot; трампизма&quot; для людей, которые стремятся честно , через тяжелые барьеры обстоятельств достигать своих надежд и целей - это отстой...  Могла сравнить силу духа и стальную волю к победе любого призера спортсмена !  Гитлер тоже до 41 года пер через ВСЕХ политиков мира...  Вот и этот такой же...  Фи, Тина.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх