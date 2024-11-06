Канделаки посоветовала «быть Трампом по жизни», чтобы переигрывать врагов

Анфиса Иванова

"Канделаки определила «Трампизм», как состояние, при котором человек готов защищать свои ценности ради достижения целей." Уважаю Тину, но превозносить пример " трампизма" для людей, которые стремятся честно , через тяжелые барьеры обстоятельств достигать своих надежд и целей - это отстой... Могла сравнить силу духа и стальную волю к победе любого призера спортсмена ! Гитлер тоже до 41 года пер через ВСЕХ политиков мира... Вот и этот такой же... Фи, Тина.