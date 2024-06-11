Огнеборцы из Алексеевского стали призёрами всероссийских соревнований

В рамках Международного салона «Комплексная безопасность-2024» в столице прошли соревнования сильнейших огнеборцев страны «Пожарный Олимп» и второй открытый чемпионат по функциональному пожарному многоборью, в которых отличились курсанты Академии Государственной противопожарной службы МЧС России в Алексеевском районе.