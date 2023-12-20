Губернатор анонсировал международный турнир на «Сибирь-Арене»

Крупные соревнования по хоккею планируются в Новосибирске. О планах провести международный турнир в столице Сибири рассказал на пресс-конференции сегодня, 20 декабря, губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «Федерация хоккея России хочет провести международный турнир между командами дружественных стран весной следующего года, используя новую спортивную инфраструктуру.