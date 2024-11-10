"Европа сама усугубляет свой раскол". Французы высказались о состоянии ЕС

Галина Чужая

Страны Европы перепутали возможность разъезжать без виз по странам Европы с суверенитетом своих отдельных стран. Ведь практически ЕС конгломерат - объединение необъединяемого. У них нет и не было ничего общего. Германия , не сумев захватить Европу путём войны, решила объединить на основе экономик. Если в России за тысячу лет все сумели притереться и научиться жить под одной крышей то у Еуропы ничего не получилось. Они были слишком зависимы от США. А за время Второй Мировой воны эта зависимость только усилилась. Они просто либо должны полностью подстелиться под США (чего не желают нормальные граждане) либо должны вернуться в изначальное состояние и стать как и были отдельными суверенными странами которые не будут зависеть от главнюка.