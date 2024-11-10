Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Пепеляев
    он военный преступникБоррель приехал о...
  • Олег Самойлов
    Во как! "...После распада правящей коалиции Шольц намерен в срочном порядке, до новых парламентских выборов, принять ...На архипелаге дур...
  • Игорь Максаков
    Ну что тут сказать??? БОГ ШЕЛЬМУ МЕТИТ!На архипелаге дур...

"Европа сама усугубляет свой раскол". Французы высказались о состоянии ЕС

"Европа сама усугубляет свой раскол". Французы высказались о состоянии ЕС

Друзья Путина Центральная Европа идет по пути "путинизации".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Страны Европы перепутали возможность  разъезжать без виз по  странам Европы с суверенитетом своих отдельных стран. Ведь практически  ЕС конгломерат - объединение необъединяемого. У них нет и не было ничего общего. Германия , не сумев захватить  Европу  путём войны, решила объединить на основе экономик.  Если в России за тысячу лет все сумели притереться и научиться жить под одной крышей то у Еуропы ничего не получилось. Они были слишком зависимы от США. А за время Второй Мировой воны эта зависимость только усилилась. Они просто  либо  должны полностью подстелиться под США (чего не желают нормальные граждане) либо должны вернуться в изначальное состояние и стать  как и были отдельными суверенными странами которые не будут зависеть от главнюка.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх