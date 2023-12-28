Евгений Семёнов: «Постепенно картина мира 2023 года покроется кракелюром»

«Прошедший год был щедр на события. Полагаю, что в будущем по мотивам сюжетов 2023 года будет много чего написано, снято, создано – от документальных романов, до романтических боевиков и героических симуляторов, — сказал к.
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