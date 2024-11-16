В США нарастят производство БПЛА, способных обходить РЭБ — WSJ

Производство моделей беспилотников, способных обходить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), до промышленных масштабов планируют расширить поставщики дронов на Украину, 16 ноября пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии