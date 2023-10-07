Наступает затишье. Что будет с ценами на вторичное жилье

В сентябре рост цен на вторичную недвижимость составил около 1,5%. При этом после повышения ключевой ставки клиенты, у которых уже были одобренные заявки на ипотеку, спешили выйти на сделку на старых условиях, из-за чего спрос на такую недвижимость поднялся, рассказал директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич в комментарии Банки.