В Казани продают "девятку" за 1 млн рублей в максимальной комплектации

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже ВАЗ 2109 за 1 млн рублей. Высокая цена за 19-летний автомобиль объясняется небольшим пробегом, образцовым состоянием и всеми возможными на начало "нулевых" дополнительными функциями (стеклоподъёмники, противотуманки, подогрев сидений, антикор).