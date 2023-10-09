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В Казани продают "девятку" за 1 млн рублей в максимальной комплектации

В Казани продают "девятку" за 1 млн рублей в максимальной комплектации

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже ВАЗ 2109 за 1 млн рублей. Высокая цена за 19-летний автомобиль объясняется небольшим пробегом, образцовым состоянием и всеми возможными на начало "нулевых" дополнительными функциями (стеклоподъёмники, противотуманки, подогрев сидений, антикор).

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