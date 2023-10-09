В Казани продают "девятку" за 1 млн рублей в максимальной комплектации

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже ВАЗ 2109 за 1 млн рублей. Высокая цена за 19-летний автомобиль объясняется небольшим пробегом, образцовым состоянием и всеми возможными на начало "нулевых" дополнительными функциями (стеклоподъёмники, противотуманки, подогрев сидений, антикор).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии