MAX откроет API для создания альтернативных клиентских приложений

Российская платформа MAX открывает API для сторонних разработчиков, предоставляя им возможность создавать альтернативные клиентские приложения, решать бизнес-задачи и разрабатывать пользовательские сценарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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