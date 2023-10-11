Чума свиней в Польше: в 2023 году вспышек вдвое больше, чем в 2022-м

Африканская чума свиней (АЧС) в Европе не прекращается, новые случаи заболевания происходят по всему региону, особенно в популяции диких кабанов, при этом только в Польше зарегистрировано 70 новых случаев, 11 октября сообщает немецкий новостной портал Agrarheute.