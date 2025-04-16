Бессент: соглашение с Киевом по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе

Соглашение с Киевом по природным ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Соответствующее заявление сделал руководитель министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент, информирует РИА Новости.
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