В Орловской области планируют ввести режим ЧС из-за засухи

Губернатор Орловской области во время прямого эфира 13 сентября сообщил о том, что на предстоящей неделе в регионе будет введён режим ЧС на фоне засухи, вызванной аномальной жарой и длительным отсутствием осадков.
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