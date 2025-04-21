Перемирие кончилось: «Оникс» прилетел по командному пункту ВСУ в районе Чернобаевки

После окончания пасхального перемирия, объявленного Владимиром Путиным, российские войска нанесли серию ударов по военным объектам киевского режима в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.
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