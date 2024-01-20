Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина Глава АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров выразил свою поддержку решению о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.