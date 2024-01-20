МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина Глава АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров выразил свою поддержку решению о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.

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Комментарии
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Юрий Коновалов
🤣
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18 час.
Александр Денисов
А куда он денется с &quot;подводной лодки&quot;?
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16 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
з
Ответить
11 час.

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